ЦБ с 2026 года отменит трехлетнюю периодичность проверок поднадзорных компаний

Банк России намерен отменить трехлетнюю периодичность проверок поднадзорных финансовых организаций. Изменение вступит в силу с 31 октября 2025 года, заявили в пресс-службе регулятора.

Мера коснется порядка проверок банков, негосударственных пенсионных фондов, организаторов торговли, операторов платежных систем, бюро кредитных историй, крупных страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

С первого полугодия 2026 года проверки будут назначаться только на основе оценки рисков и особенностей деятельности каждого участника финансового рынка. Таким образом, Центробанк хочет завершить переход к риск-ориентированной модели планирования проверок. Последнюю регулятор анонсировал в мае этого года. Этот переход, убеждены в ЦБ, снизит административную нагрузку на добросовестных участников рынка.