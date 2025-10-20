Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На достройку водолазного судна для Крыма выделят 40 млн рублей

Правительство России направит 40 млн руб. на достройку морского водолазного судна проекта SDS18, которое будет работать у побережья Крыма. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале кабмина РФ.

Финансирование выделено Росморречфлоту из резервного фонда правительства РФ в рамках госконтракта от 27 июня 2019 года. Дополнительные средства позволят полностью обеспечить достижение технической готовности объекта уже в 2025 году.

Выполняет контракт, по данным Росреестра, АО «Судостроительный завод "Море"», расположенное в Феодосии.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все