На достройку водолазного судна для Крыма выделят 40 млн рублей

Правительство России направит 40 млн руб. на достройку морского водолазного судна проекта SDS18, которое будет работать у побережья Крыма. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале кабмина РФ.

Финансирование выделено Росморречфлоту из резервного фонда правительства РФ в рамках госконтракта от 27 июня 2019 года. Дополнительные средства позволят полностью обеспечить достижение технической готовности объекта уже в 2025 году.

Выполняет контракт, по данным Росреестра, АО «Судостроительный завод "Море"», расположенное в Феодосии.

Александр Дремлюгин, Симферополь