Банки в Челябинской области начали повышать ставки по вкладам

Несколько российских банков повысили ставки по рублевым вкладам, свидетельствуют данные исследования агентства Marcs. Среди них ВТБ, «Яндекс банк» и МКБ.

В ВТБ максимальная ставка по долгосрочным вкладам (от шести месяцев до 1,5 лет) теперь составляет 15%, сообщили в пресс-службе банка. Для клиентов программ «Прайм» и «Привилегии» ставка по вкладам на три месяца увеличена до 16%. В «Яндекс банке» ставка по закрытому вкладу на три месяца выросла на 1,5 п.п. до 16%, а по накопительному счету — на 1,1 п.п. до 13%. МКБ повысил ставки по закрытым рублевым вкладам, которые теперь варьируются от 10,4% до 15,7%.

Банки объясняют повышение ставок стремлением сохранить привлекательные условия для клиентов, открывших вклады по высоким ставкам в начале года. Старший вице-президент «ВТБ» Алексей Охорзин отметил, что, несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать выгодные условия по депозитам.