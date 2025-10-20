Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, анализ крови может помочь выявить синдром.

Когда всем своим телом ощущаешь, будто что-то не так, а что именно понять достоверно невозможно, любой научный прорыв в этой области воспринимается как чудо. Ученые из Великобритании заявили о достижении в области диагностики синдрома хронической усталости. Исследование публикует Journal of Translational Medicine. Первый в мире анализ крови, по словам исследователей, поможет установить, есть ли у человека это состояние, его точность — 96%. Сейчас диагностика этого заболевания проводится только за счет исключения других и по симптомам: постоянное переутомление, которое длится не меньше полугода, сложности со сном, усталость после тренировок, головные боли и другие проявления. Но никаких тестов, которые помогли бы выявить синдром хронической усталости, до сих пор не было, и многие пациенты годами не знают об этой проблеме и лечат что-то совсем иное. А некоторые даже жалуются, что их состояние игнорируют: якобы критики, как всегда, замечают, что все проблемы в голове.

Исследователи проанализировали, как сворачивается ДНК 47 пациентов с тяжелой формой хронической усталости, и выявили уникальную закономерность, которой не было у здоровых людей. Впрочем, некоторые эксперты решили несколько остудить пыл ученых из-за этого прорыва, обратив внимание на то, что тест нужно проверить на пациентах с разными стадиями заболевания, а также изучить, не выдает ли анализ ложноположительные результаты, потому что симптомы хронической усталости могут проявляться и при других проблемах.

