Изменится расписание авиарейсов между Ярославлем, Москвой и Пермью

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщило об изменениях в расписании рейсов авиакомпании «РусЛайн» с 26 октября. Изменения затронут маршруты «Ярославль — Пермь» и «Ярославль — Москва (Внуково)» в связи с переходом на осенне-зимнее расписание.

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

Вылет из Ярославля в Пермь по пятницам будет перенесен с 14:05 на 18:20, а обратный рейс из Перми в Ярославль — на 20:50 с прибытием в Ярославль в 22:35.

Также изменится расписание рейсов между Москвой и Ярославлем. Вылеты из Москвы будут перенесены на 16:40, с прибытием в Ярославль в 17:35. Обратные рейсы из Ярославля в Москву будут отправляться в 23:20 вместо 19:05.

Время вылета из Ярославля в Санкт-Петербург по воскресеньям изменится с 20:10 на 20:15.

Антон Голицын