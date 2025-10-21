От Твери до Токио

«Магия блеска»

Государственный Исторический музей (Москва) До 2 февраля 2026 года

Исторический музей подготовил выставку украшений и аксессуаров XVIII–XIX веков, в отделке которых вместо традиционных золота и бриллиантов используются стразы и граненая сталь. При этом экспонаты представляют собой самодостаточные предметы роскоши: украшения, мебель, личное оружие и наградные знаки. Стразы и граненая сталь идеально подошли на роль новаторских декоративных элементов благодаря разнообразию форм и размеров, а главное — яркому блеску и способности отражать свет свечей, создавая иллюзию сверкающих драгоценностей. В экспозиции есть витрины с переменной мощностью освещения, имитирующей свет 1000, 500, 100 свечей. Главным же преимуществом перед драгоценными камнями было то, что с их помощью можно было всегда следовать изменчивой моде: количество стразов и стали было неограниченным. Такие аксессуары носили даже при дворе — блеска нужно было много, а месторождений — мало, кроме того, обработка драгоценных металлов и камней обходилась значительно дороже граненого стекла. При этом броши и медальоны, лорнеты и шатлены, парадные шпаги и масонские знаки, оклады и подсвечники вовсе не считались подделкой, напротив, представляли собой образчики технической изобретательности мастеров и совершенства ювелирной работы. В витринах представлено около 250 предметов, взятых из фондов Исторического музея.

Эфес шпажный, 1770-1780 гг. Часы карманные Англия, г. Лондон. 1740-е гг. Вильям (Wiliam) Грант (Grant) Гребень Первая половина XIX в. Знак Рыцаря Востока и Иерусалима ордена Розенкрейцеров Начало XIX в. Д.Г. Левицкий, Портрет Натальи Ивановны Мельгуновой, 1770-е годы Подсвечник, 1790-е гг. Кресло, 1790-е гг. Серьги, вторая половина XVIII в. Серьги, вторая половина XVIII в.

«Калейдоскоп Bvlgari: цвета, культура, ремесла»

Национальный центр искусств (Токио) До 15 декабря

Выставка, объединившая около 350 ювелирных экспонатов Bvlgari римского дома, является первой за десятилетие и крупнейшей из когда-либо проводившихся римским домом в Стране восходящего солнца. Статуса мероприятию добавляет и то, что проходит оно при почетном патронаже посольства Италии в Японии.

Центральную идею выставки передает слово «kaleidos», образованное от греческого «kalos» («красивый») и «eidos» («форма») — суть увлекательное динамичное путешествие сквозь историю ювелирного творчества Bulgari, в котором гармонично сочетаются цвет, красота и культурное наследие. «Уже более 140 лет Bvlgari культивирует смелую эстетику, в которой цвет является не акцентом, а фирменным стилем»,— уверен Гислен Окреман, директор по наследию ювелирного дома.

Колье Bvlgari Колье Bvlgari Колье Bvlgari Сумочка Bvlgari Браслет Bvlgari Колье и серьги Bvlgari Колье Bvlgari Колье Bvlgari Колье и серьги Bvlgari Кольцо Bvlgari Колье и серьги Bvlgari

Революционный подход к цвету исследуется в трех частях экспозиции. Первая, «Наука о цвете», следует научному подходу к хроматическим эффектам, раскрывая взаимодействие оттенков на примере браслета с цитринами и бриллиантами из золота и платины 1940 года (впервые экспонируется за пределами Италии) и платинового браслета с сапфиром-кабошоном, рубинами и бриллиантами 1954 года, воспевающий фирменный контраст красного и синего. Вторая глава, «Символизм цвета», посвящена культурным и символическим измерениям цвета. Среди главных экспонатов — редкие нефритовые украшения и легендарное колье «Семь чудес» (1961 г.) из платины с семью великолепными изумрудами — это украшение некогда надевали Моника Витти и Джина Лоллобриджида. В последний раз оно демонстрировалось в Токио десять лет назад и теперь возвращается к публике в составе коллекции Bvlgari Heritage.

Заключительная глава «Сила света» посвящена игре отражений света на золоте и серебре. В этой секции представлены, например, вечерняя сумка Serpenti из золота трех цветов с шелковым шнурком и бриллиантами (ок. 1978 г.) и сотуар, трансформируемый в браслет, из желтого золота 1969 года с аметистами, бирюзой, цитринами, рубинами, изумрудами и бриллиантами, что передает калейдоскопический дух выставки.

Акико Накаяма Лара Фаваретто Марико Мори

Дополнительную эмоциональную глубину выставке придают работы трех современных художниц — Марико Мори, Лары Фаваретто и Акико Накаямы, которые делятся своими личными размышлениями о цвете.

«Сокровища Лиможа: огненная живопись на эмали XII–XX веков»

Тверской императорский дворец До 7 декабря

Тверская областная картинная галерея в императорском дворце стала местом проведения уникальной выставки, посвященной искусству лиможской эмали. 167 предметов происходят из частного московского собрания искусствоведа, коллекционера, эксперта по французским эмалям XII–ХХ веков Натальи Карпович. По ним можно проследить историю художественной мысли, написанную огнем и сохраненную в цвете.

Триптих с исторической композицией на сюжет из французской средневековой истории Оммаж короля Эдуарда Франциску P. R. – Пьер Рейнан, лиможский мастер XVI века, имевший собственную эмальерную мастерскую Коронование Богоматери, неизвестный мастер XVI века Мадонна По мотивам работы Андреа делла Роббиа «Мадонна каменщиков» (1475-1480), неизвестный лиможский мастер, конец XIX - начало XX века Портрет Екатерины Медичи, королевы Франции, в эмалевой раме, по портрету Франсуа Клуэ, неизвестный мастер XVI века Несение креста, неизвестный лиможский мастер XVII века Эмилия-Тереза, 1592 год, неизвестный мастер XVIII - XIX веков Триптих со сценой встречи Христа и Марии Магдалины и святыми Марфой и Марией на боковых створках. Круг мастера алтаря Мениль-су-Жумьеж XVI век Триптих со сценой Распятия и изображением Апостолов на боковых створках, неизвестный мастер начала XVI века Ларец–реликварий, декорированный костью и эмалевыми пластинами, неизвестный мастер XII века Лоток с фигурными бортами и живописной композицией, вторая половина XIX века Часы в металлическом корпусе, декорированные выемчатой эмалью со скульптурой путти, на основании из оникса, середина – вторая половина XIX века Ларец, декорированный перегородчатой эмалью в виде орнаментальных композиций, вторая половина XIX века Ваза для цветов сферической формы, начало ХХ века, подпись художника: Faure.Limoges.France. Голова дельфийской сивиллы по мотивам росписи Микеланджело Буонарроти в Сикстинской капелле в Ватикане (1508–1512), первая четверть ХХ века Театральный бинокль, вторая половина XIX века Солонка шестигранная, XVI век, мастерская семьи Пенико

Наиболее ранний памятник, представленный на выставке,— ларец-реликварий XII века, уникальный по своей сохранности и художественному решению. Созданный на стыке западноевропейской и византийской традиций, он сочетает резную слоновую кость и рельефные эмалевые вставки. К XV–XVI векам художественный язык эмали становится сложнее и живописнее. Под влиянием Возрождения появляется техника гризайли — тонкой, почти графической росписи по черному фону. На выставке представлен один из важнейших памятников этой эпохи — триптих Пьера Реймона «Оммаж короля Эдуарда французскому Филиппу». Это редкий экспонат в технике полихромной эмали, подписанный мастером и датированный 1563 годом. Портрет Екатерины Медичи в традициях ренессансного парадного образа с сохранившейся эмалевой рамой свидетельствует о расцвете жанра портретной эмали в XVI–XVII веках.

Книга «Житие Жанны Д'Арк» с эмалевыми вставками, первая половина XX века, издание, приуроченное к канонизации святой в 1920 году. Подпись художника на обложке справа: Sarlandie

Исключительный экспонат выставки — издание «Житие Жанны д’Арк» начала XX века, оформленное эмалевыми накладками мастера Жюля Сарланди. Эта книга была выпущена в честь канонизации святой и издана тиражом всего 50 экземпляров. Аналогов с подобным оформлением не существует ни в Эрмитаже, ни в Музее епархии во французском Лиможе. Экземпляр, представленный в коллекции под номером 41, возможно, единственный уцелевший в полном оформлении.

Нина Спиридонова