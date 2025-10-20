Рябков не исключил подготовки письменных предложений к встрече Лаврова и Рубио

Россия может представить письменные предложения для США в рамках подготовки к встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Марко Рубио. Такую возможность допустил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом он отметил, что это будет «зависеть от ситуации».

«Формат бывает разный, кое-что иногда кладется на бумагу, хотя может быть не в форме каких-либо нот, но и в стилистике других каких-то жанров»,— сказал господин Рябков, отвечая на вопрос о намерениях Москвы представить американцам какие-либо письменные предложения.

Как сообщил замглавы МИД, ожидается, что на встрече центральное место займут тема Украины и двусторонняя повестка в отношениях России и США. Дата и место находятся в процессе согласования.

Ранее президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились провести встречу в Будапеште. Как сообщал господин Трамп, главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио начинают подготовку к российско-американской встрече в верхах, которая должна состояться в ближайшие две недели в Будапеште. До этого должен состояться телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Анастасия Домбицкая