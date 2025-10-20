«Людям искусства заплатят безусловно»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о пилотном проекте в Ирландии.

Важное решение приняли власти Ирландии: после пилотной программы поддержки художников решено сделать ее постоянной частью социальной политики. Представители творческих профессий уже с 2026 года получат базовый доход. Выплаты составят примерно $375, если считать в них, около $1,5 тыс. в месяц. Точные критерии для соискателей еще не объявлены. Известно, что доступно для заявок 2 тыс. мест.

Недавно пилотную программу, начавшуюся в 2022 году, поставили на паузу, чтобы оценить результаты. Ее придумали для поддержки работников культуры и искусства после пандемии, когда те понесли серьезные убытки из-за отмен спектаклей, шоу и праздников. По данным СМИ, суммарно за помощью обратились 9 тыс. человек. 8 тыс. с лишним были признаны подходящими по всем правилам, но только 2 тыс. были выбраны для получения государственных выплат. Во время тестового периода поддерживали почти все сферы: изобразительное искусство, театр, литературу, музыку, танцы, оперу, кино, цирки, архитектуру. Нужно было представить два доказательства причастности к делу. Например, подтверждение дохода от продажи произведений искусства, членства в профессиональной организации или упоминания в обзорах.

Внешний отчет, подготовленный британскими консультантами, подтвердил эффективность идеи базового дохода для творческих людей. Специалисты подсчитали, что Ирландия заплатила художникам €72 млн, поддерживая их, и при этом сегмент принес экономике суммарно €80 млн. Так творческие люди больше сфокусировались на основной деятельности и не искали быстрого заработка в других местах. Министерство культуры Ирландии убеждено, что инвестиции в художников идут на пользу всей экономике и обществу. Власти ожидают, что базовый безусловный доход для креативной среды приведет к росту числа произведений искусства, а само искусство станет доступнее для потребителей на сумму от 10% до 25%.

