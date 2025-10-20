Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Шкворчащий на решетке стейк — отрада летних месяцев»

Павел Шинский — о происхождении слова «барбекю»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как первоначально выглядел этот способ приготовления мяса на гриле.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Шкворчащий на решетке стейк, пригоревшая с аппетитного жирного краешка свинина — отрада летних месяцев, радость дачников. Советские люди ездили на шашлыки, но россиянам слово «барбекю» кажется более изысканным. А ведь еще лет 300 назад процесс выглядел совсем не так презентабельно. Например, капитан-работорговец Натаниэль Уринг, рассказывая о своих похождениях на побережье Гондураса в 1722 году, хвастался экзотическими ужинами. Его матросы охотились на черных обезьян, опаливали мех и жарили целиком на раме из толстых веток над открытым огнем. Эта самая рама и называлась у жителей Карибского бассейна словом «барбакоу», которое, слегка изменившись по пути, перебралось из Нового Света сначала в Испанию, а потом и дальше.

Павел Шинский

