Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, каким получился проект коллекционера Владимира Борисенка и сего семьи.

Филипп Борисенок. "Ритмика", 2025 г. Фото: Галерея «Беляево» Филипп Борисенок. "НРА 2", 2023 г. Фото: Галерея «Беляево» Филипп Борисенок. "Сны желтого человека", 2023 г. Фото: Галерея «Беляево»

В галерее «Беляево», которая относится к Объединению «Выставочные залы Москвы», открылся крупный семейный, династийный проект, названный кураторами «Диалоги без слов». Проект представляет творческую атмосферу московской семьи. Глава — Владимир Борисенок, коллекционер с тридцатилетним бэкграундом, показывает работы беспредметной направленности из своего собрания; дочь Карина Борисенок — искусствовед, специалист по авангарду; сын Филипп Борисенок, который профессионально и успешно занимался спортивными танцами, становится заметным художником, естественно, пишущим абстрактные композиции.

Слово старшему в семье, моему старинному другу, Володе. Как он пришел к собирательству абстрактной живописи: «Коллекция на самом деле формировалась долго и не сразу. И у любого коллекционера вкус тоже меняется в процессе коллекционирования. В конце концов, меня больше начали волновать вещи абстрактные, потому что в них больше простора для фантазии, они в большей мере, скажем так, позволяют художнику выразиться. То есть посыл у каждой работы для каждого зрителя свой, потому что у классической живописи, как правило, он достаточно четко сформирован. Абстрактная живопись в этом смысле более универсальная, я бы так сказал. Поэтому я и пришел к тому, что увлекся абстрактной живописью».

Всего выставлено чуть более сотни живописных и графических произведений более 20 авторов. Есть признанные арт-гранды: Николай Вечтомов, Клара Голицына, Владислав Зубарев (кстати, один из моих любимых художников), Олег Ланг, Бэла Левикова, Владимир Трямкин (а это абсолютно любимейший автор самого Борисенка, здесь показано более десятка работ этого уникального, сумрачного автора с обнаженным нервом). Есть мастера, чуть менее известные зрителям: Алексей Букингольц, Александр Жданов, Мария Зайцева, Александр Максимов, Сергей Медведев, Анатолий Морев, Владимир Опара. Интересно наблюдать за тем, как мир беспредметного меняется в интерпретации совсем разных художников. Для Карины такой проект — это диалог с историей и с семьей. Для Филиппа, у которого эта выставка первая, — это вообще диалог со всем миром. Он пишет акрилом и, конечно, легко оперирует темой движения и танца.

Дмитрий Буткевич