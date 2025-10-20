Около 50 человек ищут пропавшую на Иремеле туристку

В районе горы Большой Иремель в Катав-Ивановском районе Челябинской области пропала 43-летняя туристка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, она участвовала в конкурсе по покорению вершин Уральских гор и отделилась от основной группы, пойдя самостоятельно. После завершения маршрута остальные участники конкурса, обнаружив ее пропажу, обратились за помощью.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что речь идет о Полине Захаровой, она может находиться на границе между Башкирией и Челябинской областью.

В поисках задействованы 49 спасателей региональных управлений МЧС по Челябинской области и Башкирии, госкомитета по ЧС Башкирии, волонтеры, кинологи и другие службы. Кроме того, используются 11 единиц техники, в том числе беспилотники.

Идэль Гумеров