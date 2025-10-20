Полиция провела рейд «Нелегал» в московских кафе

В Москве сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд в ночном заведении, расположенном в жилом доме на улице Широкой. В кафе выявили нарушения миграционного законодательства и незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице.

В ходе операции «Нелегал» полицейские проверили 47 гостей заведения и обнаружили девять иностранцев, нарушающих правила пребывания в России. В их отношении составлены материалы по статье 18.8 КоАП РФ, нарушителям назначены штрафы.

Деятельность кафе приостановлена, полиция продолжает проверку. Рейд проводился и по другим адресам, но подробности не уточняются, указывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.