Жительница Дзержинска выплатит компенсацию за шевроны с цитатами из «Брата 2»

Дзержинский городской суд рассмотрел иск ООО «Кинокомпания СТВ» к местной жительнице о компенсации за нарушение исключительных прав на фильм «Брат 2». Об этом сообщили в суде.

Истец обнаружил, что ответчица продавала в интернете шевроны с цитатой «В чем сила, брат?» и изображением главного героя фильма Данилы Багрова. При этом исключительные права на фильм принадлежат кинокомпании.

Суд удовлетворил требования истца и взыскал с ответчицы компенсацию в размере 10 тыс. руб.

Владимир Зубарев