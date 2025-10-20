Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жительница Дзержинска выплатит компенсацию за шевроны с цитатами из «Брата 2»

Дзержинский городской суд рассмотрел иск ООО «Кинокомпания СТВ» к местной жительнице о компенсации за нарушение исключительных прав на фильм «Брат 2». Об этом сообщили в суде.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Истец обнаружил, что ответчица продавала в интернете шевроны с цитатой «В чем сила, брат?» и изображением главного героя фильма Данилы Багрова. При этом исключительные права на фильм принадлежат кинокомпании.

Суд удовлетворил требования истца и взыскал с ответчицы компенсацию в размере 10 тыс. руб.

Владимир Зубарев