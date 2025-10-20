В Самаре на три дня запретят продажу алкоголя из-за спортивного форума

Полный запрет на розничную продажу алкоголя будет введен в Самаре с 5 по 7 ноября 2025 года. Это будет связано с проведением Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Распоряжение регионального правительства опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Запрет будет действовать в указанные дни с 8:00 до 23:00 (MSK+1). Розничная продажа спиртного будет запрещена в границах улиц Красноармейской, Чапаевской, Галактионовской, Вилоновской и Молодогвардейской. Кроме того, приобрести спиртное в этот период нельзя будет в торговых точках на улице Советской Армии, на Пятой просеке, Парадной, Дальней, Демократической, а также на Волжском и Московском шоссе, на Аминева, Ново-Садовой, проспекте Кирова, на Маяковского, Полевой и Волжском проспекте. Исключение в эти дни сделают лишь для точек общепита.

Георгий Портнов