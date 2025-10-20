Миллер: Россия может быстро внедрять ИИ благодаря большим запасам газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия может быстро развиваться в сфере искусственного интеллекта благодаря своим ресурсам. В интервью «России 24» он отметил, что у компании есть месторождения, которые будут эксплуатироваться до середины следующего века, и это обеспечивает стабильную базу для строительства центров обработки данных (ЦОД).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Миллер считает, что внедрение искусственного интеллекта приведет к значительному росту потребления электроэнергии в мировых экономических центрах. «Могут ли все экономические центры ... себе это позволить? Не знаю. Может быть, нет, — сказал глава "Газпрома". — Через некоторое время они окажутся на обочине мировой экономической архитектуры».

«России это не грозит. У нас принципиально новые возможности», - добавил глава «Газпрома».

Алексей Миллер полагает, что газ может обеспечить стабильность генерации электроэнергии для ЦОД. Также ресурс отличает дешевизна, «что является очень немаловажным в таком капиталоемком направлении».