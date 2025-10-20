На М-4 «Дон» в Воронежской области введут зимний скоростной режим

Оператор платных дорог «Автодор — платные дороги» (входит в ГК «Автодор») сообщил о введении зимнего скоростного режима на участке трассы М-4 «Дон» в Воронежской области с понедельника, 27 октября. По обходу сел Новая Усмань и Рогачевка можно будет двигаться со скоростью до 110 км/ч.

Необходимость перехода на зимний скоростной режим связана с безопасностью автомобилистов при неблагоприятных погодных условиях.

Летом на платных участках М-4 «Дон» действовал повышенный скоростной режим, согласно которому было разрешено разгоняться до 110–130 км/ч. Он будет восстановлен в апреле, добавили в компании.

Мария Свиридова