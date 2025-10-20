На Ставрополье установили детскую площадку за 1,1 млн рублей

В селе Спицевка Грачевского округа завершена установка детской площадки по государственной программе министерства ЖКХ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций». На реализацию проекта было направлено 1,1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Фото: пресс-служба администрации Грачевского округа

На пл. Революции появились качели, горка, игровой домик и скамейки. Детская зона покрыта резиновым покрытием, что обеспечивает безопасность детей.

В ведомстве отметили, что с начала 2025 года построено 14 детских площадок, всего запланировано обустроить 59.

Наталья Белоштейн