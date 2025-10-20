Пушилин: ВС РФ прорвали многоуровневую оборону ВСУ в районе Новопавловки

Российские войска преодолели оборонительные рубежи ВСУ в районе Новопавловки на красноармейском направлении. Об этом «России 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Чиновник назвал оборону ВСУ в этом районе многоуровневой. По его словам, там были «минные поля, железобетонные укрепления», а также разветвленная сеть подземных ходов.

Также Денис Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ закрепились на окраинах Ямполя в районе Красного Лимана. Он считает, что взятие этого населенного пункта будет означать для ВСУ потерю путей снабжения Красного Лимана.