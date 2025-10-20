Дожди ожидаются в Удмуртии в ближайшую неделю

Завтра утром в западных и юго-западных районах Удмуртии начнутся небольшие дожди, которые днем усилятся и охватят всю территорию республики, сообщает региональный Гидрометцентр.

В середине недели, в среду и четверг, осадки ожидаются лишь местами, а в пятницу дожди вновь вернутся на большую часть региона. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман.

Температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатических норм. В предстоящую ночь температура составит -3..+2°С, днем ожидается 3-8°С. В среду ночью температура понизится до 0..+5°С, днем повысится до 5-10°С. В четверг и пятницу, 23 и 24 октября, ночью температура опустится до -1..+4°С, а днем поднимется до 2-7°С. По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон существенно не изменится.

Анастасия Лопатина