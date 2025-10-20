Проект Rivoli Perfumery пришел во «Времена года»

В галерее «Времена года» открылось концептуальное бьюти-пространство Rivoli Perfumery. За его визуальную организацию отвечала профессор моды Лилиан Дрейссен, автор дизайна парфюмерных бутиков по всему миру. Новый Rivoli Perfumery стал логичным продолжением расширения парфюмерной карты столицы, с тщательно отобранными парфюмерными премиальными нишевыми брендами. На открытии выступили президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов и создательница барселонского парфюмерного бренда Genyum Анне Торренс, которая специально приехала в Россию представить новый аромат Photographer.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Rivoli Perfumery Фото: Rivoli Perfumery Фото: Rivoli Perfumery Фото: Rivoli Perfumery Фото: Rivoli Perfumery Следующая фотография 1 / 5 Фото: Rivoli Perfumery Фото: Rivoli Perfumery Фото: Rivoli Perfumery Фото: Rivoli Perfumery Фото: Rivoli Perfumery