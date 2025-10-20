Кассация удовлетворила иск прокуратуры об изъятии акций у миноритариев СМЗ

Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил кассационное представление прокуратуры на решение апелляционной инстанции по иску надзорного органа к миноритарным акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод». Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, прокуратура требовала обратить в доход государства акции, которыми владеют свыше 2,1 тыс. физических и юридических лиц. Свои доводы истец мотивировал тем, что приватизация предприятия в 1990-е годы прошла с нарушениями. Ранее по аналогичной схеме было изъято свыше 89,5% акций ОАО у Петра Кондрашева и еще трех бизнесменов.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск к миноритариям в полном объеме. При этом позиция заявителя разошлась с мнением Мосбиржи и Центробанка, которые настаивали на том, что сделки акционеров, купивших ценные бумаги на организованных торгах, являются неоспоримыми. В итоге апелляция приняла по делу новый судебный акт, в требованиях к таким миноритариям (1598 ответчиков) было отказано.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На данный момент предприятие входит в состав ГК «Росатом». На долю СМЗ приходится производство 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Выручка общества от продаж за 2024 год составила 11,213 млрд руб., чистый убыток — 1,136 млрд руб.