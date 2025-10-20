«"Балтика" после этой победы набирает 23 очка, так же как и "Зенит"»

После 12-го тура РПЛ в турнирной таблице двоевластие. У «Локомотива» и «Краснодара», которые занимают первые две строчки, одинаковое количество очков — 26. ЦСКА после поражения в дерби от «Локомотива» 3:0 спустился на третью строчку и отстает от лидеров на два балла. Дальше идут «Зенит» и «Балтика». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

После крупного поражения армейцев в дерби неожиданности в 12-м туре РПЛ не закончились. Калининградская «Балтика» выдала шикарный матч против «Рубина» в Казани и выиграла 3:0. Причем счет мог быть и крупнее, но гости не реализовали несколько опаснейших моментов. Любопытно, что перед началом этой игры главный тренер калининградского клуба Андрей Талалаев уверял, что все знают, как играть с «Рубином»: «Даже тетя Раиса знает, что надо держать Даку, чтобы Кабутов и Иву не давали ему передачи, потому что это самый часто встречаемый аспект в игре. Другой вопрос — справимся мы с этим или нет».

О том, кто такая тетя Раиса, наставник гостей объяснил после финального свистка: «У нас тетя Зина на стадионе, у вас тетя Раиса работает. Вы не знали? Они очень хорошо разбираются в футболе. Все же специалисты в футболе предрекали, что мы сейчас будем тормозить, останавливаться. Ну, мы продолжаем тормозить пока».

Выпад в сторону экспертов от тренера «Балтики» можно понять. Команда Талалаева после этой победы набирает 23 очка, на минуточку, так же как и «Зенит». Самый богатый клуб страны, хотя и разгромил в гостях аутсайдера «Сочи» со счетом 3:0, яркой игры не показал. Стоит сказать, что два мяча в этой встрече были забиты с пенальти, по традиции, не самых очевидных. Несмотря на три очка, игрой «Зенита» остались довольны не все.

Алексей Игонин, который провел в составе этой команды не один сезон, был сдержан в оценках: «Не такое уж большое обилие голевых моментов, я думаю, что большую часть все-таки установки "Зениту" не удалось выполнить, потому что мы не видели прессинга, мы не видели передач с фланга».

А вот болельщики «Динамо» наверняка с трудом сдерживали ненормативную лексику, ведь в матче с «Ахматом» на своем поле команда Валерия Карпина уступала в концовке 1:2. И это еще гости пенальти не забили. От поражения москвичей спас Константин Тюкавин, который отправил мяч в ворота соперника на третьей добавленной минуте: «Подача Кутицкого! И дошел мяч до Сергеева, еще одна передача! Тюкавин! 2:2!»

Но несмотря ни на что, об отставке тренера «Динамо» пока разговор не идет. А вот у руководства «Спартака» терпение, похоже, лопнуло. После ничейного исхода в домашнем матче с «Ростовом» 1:1 красно-белые решили расстаться с Деяном Станковичем. Вопрос по сербу уже решен, считает комментатор Александр Аксенов: «Мне кажется, что Станкович уже и сам созрел. Он уже обвиняет журналистов в том, что его не любят только потому, что он нерусский. Но это просто бред. Ты постоянно говоришь только о себе: "Я, я, я и еще раз я". Как тренер Станкович пока, с моей точки зрения, просто не соответствует квалификации такой команды, как "Спартак". Ему бы через них как раз имя себе тренерское сделать, но, как мы видим, он этого не хочет, а готов только скандалить, только о себе говорить. Поэтому я думаю, что этот вопрос, скорее всего, уже решен».

Конечно, пока все неофициально, но инсайдеры уже называют имя нового наставника. Вроде как им должен стать Луис Гарсия — испанский тренер, который работал со многими клубами, в том числе «Вильярреалом», «Мальоркой» и «Алавесом». Официально о перестановках в «Спартаке» должны объявить в ближайшее время.

Владимир Осипов