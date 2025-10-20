Ярославская область вернула федерации 149 млн за не построенные в срок очистные

Ярославская область вернула в федеральный бюджет 149 млн руб., выделенных на строительство очистных сооружений канализации (ОСК) в Ростове Великом и селе Нагорье Переславского округа. Об этом на заседании комитета областной думы по ЖКК и энергетике сказал ярославский межрайонный природоохранный прокурор Андрей Калугин. На заседании обсуждались итоги федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очистные сооружения в селе Нагорье

Фото: Волжская межрайонная природоохранная прокуратура Очистные сооружения в селе Нагорье

Фото: Волжская межрайонная природоохранная прокуратура

«Ввиду ненадлежащего исполнения условий предоставления субсидий в 2024 году для строительства ОСК в городе Ростов и селе Нагорье Переславского района регион был вынужден вернуть в федеральный бюджет более 149 млн руб. В этой связи природоохранной прокуратурой в отношении исполняющего обязанности министра ЖКХ Ярославской области возбуждено дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении»,— сказал прокурор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что при строительстве очистных в Нагорье воронежское ООО «Водстройсервис» не выполнило в срок работы, предусмотренные муниципальным контрактом на сумму 144 млн руб. Он был заключен в 2023 году, работы должны были завершиться в июле 2024 года. По данным портала госзакупок, контракт до сих пор не исполнен. Подрядную организацию уже привлекали к административной ответственности за нарушение порядка заключения, изменения контракта.

В Ростове Великом контракт на сумму 2,3 млрд руб. на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации был заключен в 2023 году с ООО «Каскад-энерго», однако вскоре расторгнут.