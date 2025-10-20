Питомник хвойных саженцев создан в Кузбассе при поддержке угольщиков

Инновационный тепличный комплекс создан в Кемеровской области при участии компании «Кузбассразрезуголь». Здесь ежегодно будут выращивать 2 млн хвойных саженцев с закрытой корневой системой, которые угольщики используют для рекультивации земель после угледобычи.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

В компании отмечают, что при лесовосстановлении и рекультивации отдают предпочтение саженцам с закрытой корневой системой, которые эффективнее восстанавливают землю благодаря практически 100%-ной приживаемости. Сегодня при восстановлении земель «Кузбассразрезуголь» использует более 90% таких деревьев. Их приживаемость вдвое выше, чем у сеянцев с открытым корнем, которые также разрешено использовать в рекультивации. «Раньше такой посадочный материал приходилось приобретать в других регионах, сейчас сеянцы будут выращиваться в Кузбассе», - отметил директор по экологии и правовому обеспечению УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

Питомник не имеет аналогов в регионе как по объемам выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой, так и по применяемым технологиям. Здесь установлена автоматическая линия посева производительностью до 15 тыс. сеянцев в час. В «умных» теплицах контролируются все параметры микроклимата, необходимого для роста молодых растений, саженцы проветриваются и поливаются автоматически. Собственная метеостанция анализирует погодные условия и поддерживает нужную температуру внутри теплиц.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

Сейчас в питомнике растет более 1 млн сосен. Зиму они проведут в открытых теплицах под снегом, чтобы адаптироваться к климатическим условиям. Весной саженцы вырастут до 8 см и будут высажены на восстанавливаемых компанией «Кузбассразрезуголь» участках.

https://www.kru.ru