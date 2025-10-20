«80% IT-отрасли испытывает нехватку уже не рук, а мозгов и опыта»

Несмотря на рост продаж компаний отрасли IT и связи в Удмуртии, на рынке сохраняется множество факторов риска. В их числе ограничения мобильного интернета, изменения налогового законодательства не в пользу IT-организаций и нехватка компетенций как у программистов, так и у клиентов. О том, к чему готовиться сектору информационных технологий, «Ъ-Удмуртия» рассказал директор удмуртской IT-компании «Пиком», доцент УдГУ Григорий Коган.

Фото: Предоставлено Григорием Коганом

«На IT-рынке существует множество факторов риска, которые могут “ударить” по продажам в секторе. В частности, ограничения мобильного интернета оказались чувствительным ударом для распределенных компаний. IT-организациям, использующим последние годы гибридную бизнес-модель с преобладанием дистанта, пришлось оперативно внедрять изменения — переводить сотрудников в офисы, расширять помещения и перенастраивать инфраструктуру.

Сейчас все ждут окончательных решений по изменениям налогового законодательства (руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев анонсировал рост тарифов на страховые взносы для IT-организаций с 7,6 до 15% с 2026 года.— “Ъ-Удмуртия”). Однако это лишь определит степень, на которую вырастет нагрузка на бизнес. Повышение налогов и сборов со всех отраслей бизнеса — симптом того, что мы входим в новый этап экономического кризиса. И снова начнется реструктуризация затрат, выход ряда компаний из бизнеса и др.

Но самый серьезный риск — системная проблема с IT-компетенциями (разработчиков, аналитиков, продактов, управленцев и др.) как в отрасли, так и на клиентской стороне. В IT-секторе сложилась ситуация, при которой “серьезные” эксперты сосредоточились в паре десятков экосистемных продуктовых компаний. 80% отрасли информационных технологий испытывает нехватку уже не рук, а мозгов и опыта.

Еще хуже обстоят дела на стороне клиентов — эта нехватка ощущается практически в 100% “реального” бизнеса. Это снижает эффективность от внедрения новых IT-решений и цифровизации работы. На практике это проявляется разными способами: от отсутствия понимания, какие технологические решения можно применить для решения задач бизнеса, и неграмотной постановки самих задач до неэффективного использования уже купленных продуктов.

К слову о новых технологиях: сейчас на рынке наблюдается тренд на цифровизацию бизнеса, в том числе с применением ИИ (хотя понимание о возможностях его использования ограничено в силу упомянутых проблем с компетенциями). Новые задачи возникают и в связи с импортозамещением. Но не все они имеют хорошее решение. Поэтому стратегически мыслящие предприниматели стремятся не просто заменить импортные программные продукты аналогами, а использовать ситуацию для входа в новый виток цифровой трансформации. Повышение эффективности бизнеса идет не столько за счет автоматизации отдельных процессов, сколько благодаря использованию новых технологий. Этот подход позволит получить существенный выигрыш перед конкурентами в условиях углубляющегося кризиса, если получится собрать грамотную команду»

Полина Сичинава