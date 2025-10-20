Часть персонала «ВСМПО-Ависма» перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Корпорация «ВСМПО-Ависма» переведет часть своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Как сообщает «Ъ», это произойдет 1 декабря 2025 года и коснется административного персонала. В компании рассказали, что это временная мера для сохранения высококвалифицированных кадров и подготовки к восстановлению рынка. Сотрудникам, которых переведут на сокращенную рабочую неделю, предприятие предложит дополнительные возможности для профессионального обучения. Также в компании подчеркнули, что все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполняться.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший в мире производитель титановой продукции и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованных изделий из алюминиевых сплавов, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Продукция широко используется в гражданской авиации и космической индустрии, энергетике, нефтегазовой и химической промышленности, судостроении, медицине и строительстве. «ВСМПО-Ависма» территориально расположена на двух производственных площадках: в Верхней Салде (Свердловская область) и в Березниках.