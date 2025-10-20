Пассажиры вернувшегося в Минводы рейса вылетели в Тель-Авив

Самолет, ранее вылетевший из международного аэропорта «Минеральные Воды» в Тель-Авив, но вернувшийся из-за технических проблем, продолжил свой путь в пункт назначения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы аэропорта.

«Пассажиры вылетели в Тель-Авив утром. Все штатно»,— заявил представитель пресс-службы.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», самолет, следовавший из Минвод в Тель-Авив, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за трещины в илюминаторе.

Наталья Белоштейн