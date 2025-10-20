Бывший самарский губернатор попытался объяснить, почему в Казани и Нижнем Новгороде лучше

На оперативном совещании правительства Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев спросил у экс-главы региона Константина Титова, почему же во время его руководства произошло отставание от Татарстана и Нижегородской области. Бывший руководитель области ответил, что тогда были «разные позиции и разные возможности».

«Мы тогда некоторым вещами управлять не могли. Также Казань до 2000-х годов не платила налоги в федеральный бюджет, и за счет этого имела целевые программы. Когда организовались в 2000 году федеральные округа, Казань призвали к порядку. Она стала платить налоги в федеральный бюджет, но все программы, которые были намечены, финансировались из федерального бюджета»,— объяснил губернатор Самарской области в 1991-2007 годы.

Константин Титов при этом не пояснил, почему Самара отстала от Нижнего Новгорода в плане благоустройства.

Андрей Сазонов