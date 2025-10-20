Крымчанин осужден на 17 лет по делу о госизмене

Верховный суд Крыма вынес приговор местному жителю Олегу Буднику, признав его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу 200 тыс. руб. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил приговор без изменений.

Как сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю, Будник, проживавший в поселке Оленевка, тайно сотрудничал с украинской военной разведкой (ГУР МО). Спецслужба утверждает, что он собирал и передавал через мессенджеры секретные данные о системе обороны западного побережья Крыма, включая расположение оборонительных сооружений и дислокацию сил и техники. «В дальнейшем эти данные использовались для нанесения ракетно-бомбовых ударов и организации высадки десанта на крымский полуостров»,— уточнили в УФСБ.

Александр Дремлюгин, Симферополь