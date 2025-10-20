Флигель Чаадаева выставили на продажу

В Москве продают флигель, где предположительно жил и умер писатель Петр Чаадаев. Часть городской усадьбы Е. Г. Левашевой в Басманном районе в 300 кв. м выставлена за 53 млн руб. на одном из популярных агрегаторов. Авторы объявления — агентство «Парус» — отказались комментировать “Ъ FM” продажу. В другой компании в беседе с редакцией отметили, что действительно ищут покупателей на весь флигель вместе с антресолью и предлагают его за 63 млн руб. Какие конкретные обязательства по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения существуют, не уточнили.

Кто его может купить? Директор департамента архитектурного проектирования компании «Даль» Анастасия Култаева допускает появление частного музея: «В целом работа с объектами культурного наследия достаточно сложная: предмет охраны, территория объекта культурного наследия. Но при этом есть и плюсы. Историческое наследие все равно сейчас в тренде. Сейчас больше таких объектов появляется, и людям стало интересно наследие. 300 кв. м — это не такой уж маленький объект».

При всех сложностях на рынке есть и те покупатели, которые специально ищут небольшой исторический особняк под офис, говорит гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша: «Помимо фасадов, наверное, есть еще и ограничения внутри на перекрытия, на стены. То есть внутри могут делать ремонт и реконструкцию только компании, которые имеют лицензии, чтобы работать с культурным наследием. Плюс нужно в департаменте культурного наследия Москвы согласовывать все изменения. Это сразу делает работы более дорогими. Поэтому мне кажется, что цена должна быть ниже. Что касается того, что там можно сделать, есть до сих пор любители небольших отдельно стоящих зданий, есть компании, которые хотят иметь офис в таких особнячках, это определенный стиль. Плюс там можно также разместить, как вариант, ресторан. В целом локация неплохая».

Городскую усадьбу графов Левашевых перестраивали еще в XIX веке. Однако краеведы отмечают, что, хотя есть сомнения, флигель Петра Чаадаева действительно мог сохраниться до сих пор. В советскую эпоху в особняк въехала Промышленная академия. В XXI веке постройки занял Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт. Сам предположительный флигель Чаадаева, судя по фотографиям, долгое время оставался пустым.

Обычно реализовать такой лот достаточно сложно, говорит координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов: «Дела о продаже могут тянуться годами. Что касается процедуры, то составляется акт технического состояния, по итогам намечаются сроки восстановления. Стабильная процедура для всех памятников. Насколько я понимаю, для этого она еще даже не началась. Не сказать, что там состояние критическое, я бы сказал, среднестатистическое. Это мемориальное место такого масштаба изучения, что было бы логично, если бы флигель был модифицирован. Прекраснодушные мечтания. Если говорить об общем характере, то, конечно, это странно, что место такой ценности стало объектом торгов. Конечно, место, где прожил несколько лет Чаадаев после известного своего публицистического выступления, заслуживает лучшей судьбы».

С 1 марта 2026-го вступят в силу поправки об упрощенном порядке ремонта объектов культурного наследия. На ряд работ от замены инженерно-технических систем до обновления оконных наличников не будет распространяться процедура согласования. Ответственный за реконструкцию только лишь должен уведомить о своих намерениях органы власти. Не все градозащитники приняли изменения позитивно. Кроме того, профильные медиа указывают на еще одни поправки: в России упростили правила, по которым здания теряют статус памятников архитектуры. Власти регионов теперь сами решают, лишать ли дома охранного статуса.

Александра Абанькова