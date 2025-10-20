Politico: Евросоюз может лишить новых членов права вето

Евросоюз допускает изменение правил для стран-участниц, по которым новые члены не будут иметь полного права голоса. Как пишет Politico, обсуждение инициативы пока на ранней стадии и потребует одобрения всех текущих участников объединения.

По словам источников издания, суть предложения сводится к следующему: новые члены ЕС получат полное право голоса только тогда, когда будут отрегулированы механизмы вето. Это нужно для того, чтобы отдельные страны не могли так просто блокировать решения Брюсселя, пояснили собеседники газеты. По их словам, это попытка Австрии и Швеции способствовать расширению ЕС, чему сейчас мешает, в том числе, Венгрия из-за страха конкуренции.

Реформа институтов ЕС должна подразумевать внедрение квалифицированного большинства при голосовании по большинству вопросов, заявил Politico депутат Бундестага Антон Хофрайтер. Он подчеркнул, что отдельные государства не должны иметь возможность с помощью вето мешать инициативам.