Участников СВО научат вести собственный бизнес

Сегодня в пермском центре «Мой бизнес» начала работу образовательная программа «СВОй бизнес» — инициатива, реализуемая по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке АО «Корпорация МСП». В течение пяти дней участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, завершившие службу более шести месяцев назад, а также совершеннолетние члены их семей будут изучать основы и практики запуска и ведения собственного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На церемонии открытия программы выступили глава краевого минэка Татьяна Чуксина, председатель Пермского регионального отделения «Опоры России» Ирина Южанинова, а также участник спецоперации, основатель рекламного цеха «Калейдоскоп» Александр Белобородов, рассказавший о своем опыте создания собственного дела.

Руководит программой кандидат экономических наук, сертифицированный бизнес-тренер и эксперт по системному росту бизнеса Юлия Шатохина. Обучение включает деловые визиты на предприятия Пермского края, в том числе в «Уральский центр технического обучения», в кафе «Паприка», клинику косметологии Татьяны Поповой, транспортную компанию «Дизель» и агентство недвижимости «ReDHome». Участники изучат полный спектр всех необходимых навыков: анализ целевой аудитории, финансовое и юридическое планирование, маркетинг, франчайзинг, узнают про меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Каждый участник разработает и протестирует свой проект в условиях реального рынка. Завершающим этапом станет защита проектов перед экспертами и партнерами, а также консультации с психологом для поддержки в период профессиональной и социальной адаптации.

По итогам обучения участники программы получат сертификат, готовый бизнес-план с экспертными рекомендациями и возможность дальнейшего сопровождения в центре «Мой Бизнес», включая помощь в регистрации юридического лица и подключении к мерам господдержки.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», краевая программа микрофинансирования «Za наших» стала лучшей в сфере предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Это следует из опубликованного доклада Минэкономразвития России. Программа микрофинансирования «Za наших» начала действовать в регионе с октября 2023 года по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Она позволяет предпринимателям и самозанятым, оказывающим поддержку армии России в рамках проведения специальной военной операции (СВО), получить заемные средства под 1% годовых в размере от 100 тыс. до 5 млн руб. на срок до 36 месяцев.

В 2024 году по поручению Дмитрия Махонина в Доме предпринимателя была проведена обучающая программа «СВОе дело» для участников СВО и членов их семей. Более 60 выпускников уже пользуются услугами центра «Мой бизнес» и открыли свое дело, используя механизмы господдержки.