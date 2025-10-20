Саратовский губернатор: нельзя хаотично начислять людям плату за вывоз мусора

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о необходимости разобраться в ситуации с начислением гражданам платы за вывоз мусора. Соответствующую задачу он поставил перед Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) и региональным министерством природных ресурсов и экологии.

Господин Бусаргин указал на многочисленные жалобы со стороны саратовцев на некорректные суммы за сентябрь, выставленные компанией «Ситиматик». Платежные документы, как он отметил, включают в себя недостоверное количество потребителей коммунальной услуги.

«Выставлять какие-то платежки за людей, которые не проживают по этому адресу, — недопустимо. И более того, обязывать людей потом идти, исправлять чужие ошибки и доказывать что-то»,— подчеркнул губернатор.

По словам Романа Бусаргина, решить указанный вопрос нужно уже на этой неделе. Он потребовал не начислять гражданам плату за вывоз мусора хаотично. Губернатор призвал ГЖИ выдать предостережение «Ситиматик».

Павел Фролов