Саратовский губернатор: нельзя хаотично начислять людям плату за вывоз мусора
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о необходимости разобраться в ситуации с начислением гражданам платы за вывоз мусора. Соответствующую задачу он поставил перед Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) и региональным министерством природных ресурсов и экологии.
Господин Бусаргин указал на многочисленные жалобы со стороны саратовцев на некорректные суммы за сентябрь, выставленные компанией «Ситиматик». Платежные документы, как он отметил, включают в себя недостоверное количество потребителей коммунальной услуги.
«Выставлять какие-то платежки за людей, которые не проживают по этому адресу, — недопустимо. И более того, обязывать людей потом идти, исправлять чужие ошибки и доказывать что-то»,— подчеркнул губернатор.
По словам Романа Бусаргина, решить указанный вопрос нужно уже на этой неделе. Он потребовал не начислять гражданам плату за вывоз мусора хаотично. Губернатор призвал ГЖИ выдать предостережение «Ситиматик».