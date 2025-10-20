В ННГУ разработали нейросеть для диагностики типов опухоли мозга

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) сообщил о разработке системы искусственного интеллекта для классификации типов опухолей мозга и оценки уровня риска для пациентов. В частности, модель на основе машинного обучения позволяет диагностировать один из наиболее агрессивных видов опухолей — глиому, отметили в ННГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Система не только определяет подтип опухоли, но и прогнозирует выживаемость пациента и в будущем будет помогать в выборе лечения. Диагностика проводится по активности 13 ключевых генов, уточнили в вузе. «Наш инструмент оценивает опухоль на основе данных транскриптомного анализа, когда мы видим, какие гены “выключены”, какие “включены”, и можем оценить уровень активности этих генов у конкретного пациента», — рассказал автор исследования, директор Научно-исследовательского института биологии старения ННГУ им. Н.И. Лобачевского Михаил Иванченко.

Господин Иванченко добавил, что врачи смогут проверить решение нейросети и согласиться либо не согласиться с ним и провести дополнительные исследования. Сейчас разработка может применяться для лабораторных научных исследований, в будущем на ее основе планируют создать клинические тест-системы для оценки уровня экспрессии генов. Это позволит ставить точные диагнозы в короткие сроки, полагают в ННГУ.

Владимир Зубарев