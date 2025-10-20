В Ставропольском крае за неделю произошло 33 пожара и 53 ДТП

В Ставропольском крае за прошедшую неделю произошло 33 пожара, на которых один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Из всех происшествий 14 возгораний потушили на открытой территории. Пожарно-спасательные подразделения также выезжали на 53 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали 49 человек.

Среди наиболее значимых происшествий — возгорания в селе Донском и Ставрополе, где предположительной причиной стало курение. В одном из инцидентов погиб мужчина.

Константин Соловьев