Глава СКР запросил доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов дома 1953 года постройки в Самаре. Также главе СКР представят доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела, сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно опубликованной ведомством информации, в соцсетях указывается, что многоквартирный дом на ул. Каховской, построенный в 1953 году, долгое время находится в непригодном состоянии. В 2021 году здание признали аварийным. В одной из квартир обрушилось потолочное перекрытие, в результате чего пострадала женщина. Граждане проживают в небезопасных условиях. Срок расселения дома установлен на 2030 год.

В СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по указанному факту.

Руфия Кутляева