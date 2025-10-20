В 2025 году в Татарстан поступили межбюджетные трансферты на 44,4 млрд
По состоянию на 1 октября 2025 года в доход бюджета Татарстана из федерального бюджета поступили целевые межбюджетные трансферты на общую сумму 44,4 млрд руб. Информацию об этом опубликовало министерство финансов Татарстана.
В 2025 году в Татарстан поступили межбюджетные трансферты на 44,4 млрд
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Это составляет 62,4% от плановых назначений на год. Из этой суммы дотации составили 235,7 млн руб. (100% исполнения), субсидии — 34,8 млрд руб. (59,6%), субвенции — 5,7 млрд руб. (77,4%), иные межбюджетные трансферты — 3,5 млрд руб. (70,3%), поступления из федеральных фондов — 208,6 млн руб. (88,5%).
Федеральные средства направляются строго по целевому назначению для финансирования предусмотренных расходных позиций. Всего в 2025 году в бюджет Татарстана планируется поступление 71,2 млрд руб. из федерального бюджета.