В Ижевске четверо жителей обвиняются в мошенничестве на 5 миллионов рублей

В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 25-ти до 42-х лет, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. В региональном УФСБ добавили, что фигурантами являются директора ООО «Центр Рекламы», ООО «Торгинвест»,ООО «Баура» и индивидуальный предприниматель.

Следователи, основываясь на материалах УФСБ, установили, что обвиняемые разработали схему хищения денежных средств у банка. С помощью зарегистрированного юридического лица они провели фиктивные сделки, создав видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности. Затем, предоставив ложные сведения, заключили кредитный договор на сумму 5 млн руб. и обналичили полученные средства.

В результате совместных действий следствия и УФСБ мужчины были задержаны. В рамках расследования проведены допросы свидетелей и изъята необходимая документация. Судом в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоих поместили под домашний арест, а еще одного — под подписку о невыезде.

Анастасия Лопатина