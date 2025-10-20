В Ставрополе к Новому году установят светящийся навес за 49 млн рублей

В Ставрополе готовятся преобразить главную площадь Ленина к новогодним праздникам с помощью светового «навеса» и объекта «променад», которые создадут эффект «звездного неба». Комплекс праздничных украшений будут монтировать и обслуживать за счет бюджета города, а деньги выделены через электронный аукцион на сумму более 49 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Заказчиком выступает комитет городского хозяйства администрации Ставрополя. Подать заявки подрядчики могут до 23 октября, а итоги аукциона должны подвести 27 октября. Финансирование идет из городского бюджета.

Светящийся навес появится над площадью не позднее 10 декабря 2025 года и будет работать до 20 января 2026-го, после чего его демонтируют. Он будет светиться несколькими режимами — трехцветным флагом России, цвета Ставропольского края и праздничными надписями «С Новым годом!» и «2026». Также предусмотрена установка «променада» — аналога «звездного неба» и светящихся фонариков высотой выше человеческого роста. В тендер входят транспортировка, монтаж, обслуживание и демонтаж всех объектов.

Это второй по счету тендер после того, как первый, на комплекс из трех объектов общей стоимостью 173 млн руб., приостановили по жалобе участника. При этом большая часть прежнего аукциона была связана с обустройством проспекта Октябрьской революции, а теперь в отдельный тендер выделили работы только по площади Ленина. В качестве самого дорогого объекта описывался масштабный световой тоннель на проспекте Октябрьской революции с несколькими сценариями подсветки, бюджет которого превышал 117 млн руб.

Станислав Маслаков