Лидером Северного Кипра избран оппозиционер Эрхюрман

Президент Кипра Никос Христодулидис поздравил оппозиционера Туфана Эрхюрмана с избранием руководителем Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК, признана только Анкарой). Его избрание также поприветствовал глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Выборы в ТРСК прошли 19 октября. По итогам подсчета 100% бюллетеней господин Эрхюрман набрал 62,76% голосов избирателей. В поддержку его основного соперника, предыдущего лидера турок-киприотов Эрсина Татара, проголосовали 35,85% человек. В выборах приняли участие 141,6 тыс. избирателей, или почти 65% человек, имеющих право голоса. Президент в республике избирается сроком на пять лет.

Президент Кипра выразил готовность как можно скорее провести встречу с новым лидером Северного Кипра. В сентябре Никос Христодулидис говорил, что переговоры по кипрскому вопросу планируется возобновить на конференции с участием нескольких стран до конца 2025 года, передает «РИА Новости».

Остров Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. Это произошло после вооруженного вторжения Турции под предлогом защиты турецкого населения на острове. В 1983 году на подконтрольных туркам территориях была провозглашена ТРСК. Этот шаг осудили страны ООН, призвав «уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность Республики Кипр». После неудачных попыток воссоединить части острова пришла идея о двух автономных государствах. С 2021 года эту идею активно продвигает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.