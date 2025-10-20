Нижний Новгород победил в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

В номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2025 году победил Нижний Новгород. Об этом сообщили в мэрии 20 октября.

Конкурс проводит правительство РФ с 2017 года. В этом году в пяти номинациях определили 50 победителей из 29 регионов.

В номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования» оценивали работу по снижению дебиторской задолженности по арендной плате и от продажи муниципального имущества, а также от размещения нестационарных торговых объектов. Помимо этого, оценивалась оптимизация расходов на обслуживание рыночных кредитов и деятельность по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, мэрия ежегодно участвует в конкурсе. «В 2023 году представленные на конкурс результаты нашей работы уже были включены в сборник лучших муниципальных практик России, а в этом году нам удалось одержать победу. Это стало возможным благодаря поддержке региональных минэкономразвития и минфина, а также целенаправленной командной работе наших специалистов»,— прокомментировал он.

По словам мэра, в 2024 году налоговые и неналоговые доходы бюджета выросли почти на 0,5 млрд рублей, оптимизация расходов бюджета составила 2,9 млрд рублей. В 2025 году дебиторскую задолженность снизили почти втрое — до 350 млн руб.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что работа по увеличению доходов и оптимизация расходов – это «фундамент» развития территорий при любой экономической ситуации.

За победу в конкурсе Нижний Новгород получит 50 млн. руб.

Галина Шамберина