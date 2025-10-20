Глава Суздаля Алиса Бирюкова оставит должность ради работы в музее-заповеднике

Глава администрации города Суздаль Алиса Бирюкова сообщила о скором истечении полномочий. Она собирается продолжить карьеру во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

«Честь – работать для этого славного города,— написала градоначальница во «ВКонтакте». — Искренне желаю своему преемнику преуспеть в служении Суздалю, быть его достойным!».

Госпожа Бирюкова заступила на должность главы Суздаля 20 ноября 2023 года. Согласно муниципальному уставу, срок ее полномочий составляет 2 года. Владимирское издание «Зебра-ТВ» сообщило со ссылкой на источники, что градоначальница оставляет свой пост почти за месяц до истечения контракта из-за «личных обстоятельств». По данным регионального СМИ, последним днем работы для руководителя города станет 24 октября.

Госпожу Бирюкову избрал на пост главы Совет народных депутатов города. Вместе с тем ее кандидатуру поддержал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он отметил тогда в Telegram-канале, что опыт Алисы Бирюковой в сфере культуры поможет Суздалю подготовиться к празднованию 1000-летия. Основные мероприятия, связанные с торжественной датой, прошли в августе 2024 года.

В конце февраля 2025 года госпожу Бирюкову избрали президентом Ассоциации малых туристских городов России. Губернатор поздравил ее с назначением и заявил, что с подготовкой к празднованию 1000-летия градоначальница справилась успешно.

Алиса Бирюкова с 2014 года занимала должность замдиректора департамента культуры Владимирской области. Возглавила его в 2018 году. В августе 2022 года госпожа Бирюкова перешла на пост директора музея-заповедника «Горки Ленинские» в Московской области.

Степан Мельчаков