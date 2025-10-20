НКО Башкирии подали 636 заявок на получение президентских грантов 2026 года

Башкирия заняла первое место в рейтинге регионов по активности участия в первом конкурсе президентских грантов 2026 года, исключая Москву, сообщила пресс-служба Общественной палаты республики. Фонд президентских грантов зарегистрировал 636 заявок от некоммерческих организаций (НКО) региона. На втором месте Омская область с 507 заявками, на третьем — Белгородская область, направившая 378 заявок.

Прием заявок завершился 15 октября, а итоги конкурса объявят в январе следующего года.

Проекты из Башкирии направлены на поддержку участников специальной военной операции, подготовку студентов к экзаменам и популяризацию сведений о жителях республики, участвовавших в партизанском движении и подполье во Вторую мировую войну, отметили в ОП республики.

Всего в конкурсе приняли участие 8,18 тыс. НКО из 89 регионов России, представившие 9,31 тыс. инициатив. Отмечается, что 18% участников подали заявки впервые.

Олег Вахитов