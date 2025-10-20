В Рыбинске арестовали курьеров телефонных мошенников

В Рыбинске взяты под стражу два курьера, обвиняемые в телефонном мошенничестве. Рыбинская городская прокуратура поддержала ходатайство следствия о заключении под стражу 20-летнего жителя Воронежской области и 21-летнего жителя Алтайского края. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Следствие установило, что в сентябре и октябре текущего года оба обвиняемых, действуя в составе группы телефонных мошенников, обманули 62-летнюю жительницу Рыбинска. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они убеждали женщину взять кредит для погашения других долгов, якобы оформленных на нее мошенниками. Один из обвиняемых встретился с пострадавшей и получил от нее 1,4 млн рублей.

Рыбинский городской суд, учитывая позицию прокуратуры, избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Уголовное дело расследуется Рыбинским межмуниципальным управлением полиции.

Антон Голицын