В Оренбуржье установили человека, преследовавшего несовершеннолетнюю

Все причастные к происшествию с преследованием несовершеннолетней девочки в Оренбургской области найдены и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает региональная полиция.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, полиция обнаружила в интернете видео, на котором неизвестный мужчина преследует несовершеннолетнюю девочку в многоквартирном доме на ул. Юркина. Правоохранители оперативно начали расследование для установления всех участников инцидента.

Руфия Кутляева