В Челнах на ремонт 572 дворов выделили 10,2 млрд рублей

В этом году на ремонт 572 дворов в Набережных Челнах выделили 10,2 млрд руб. Всего по программе «Наш двор» планируется привести в порядок 641 дворовую территорию. Об этом сообщил руководитель исполкома города Фарид Салахов на пресс-конференции в Кабмине Татарстана.

Программа «Наш двор» реализуется в Татарстане уже 6 лет. В 2026 году в Набережных Челнах планируют благоустроить оставшиеся 69 дворовых территорий.

Салахов также подвел итоги фестиваля «Курше», который позволяет жильцам домов придумывать совместные активности. За летний период на фестиваль поступило 585 заявок. Девять проектов стали победителями и получили грант в общей сложности на 2,5 млн руб. Среди них: «СВОих не бросаем», «Пятячок», «Дворбол», «Театральная лаборатория на ГЭСе во дворе», «Фестиваль фитнеса во дворе» и другие.

Анна Кайдалова