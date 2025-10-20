На маршруте Калининград — Петербург появится новая морская контейнерная линия

Между Санкт-Петербургом и Калининградом вскоре начнет работать новая морская контейнерная линия. На маршрут выйдет судно «Кристал Владивосток». Для перевозки грузов в этом направлении гендиректор логистической компании C–Shipping Алексей Гагаринов и его партнер Аркадий Панфилов основали судоходную компанию «Балт Галф Шиппинг». Первый рейс запланирован на 12 ноября, сообщил господин Гагарин на конференции #Законтейнерами, передает «Деловой Петербург».

Основную часть перевозимых грузов — около двух третей — будут составлять товары из Китая, идущие транзитом через Петербург в Калининград, уточнил член научного совета Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Александр Тысячников. В частности, речь идет о деталях для автосборочных производств Калининграда. Это связано с требованиями по локализации производства китайских автомобилей: машины должны собираться на месте, а не поставляться готовыми. По словам господина Тысячникова, новая линия позволит сократить издержки и обеспечить надежные поставки.

За первые девять месяцев 2025 года на калининградском направлении в контейнерах перевезли 1075,6 тыс. т грузов, или 142,8 тыс. TEU. Это 30,1% от всего объема морских перевозок каботажных грузов. Показатель вырос на 17,3% по сравнению с прошлым годом. Сейчас в регионе работают 11 судов-контейнеровозов.