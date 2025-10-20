Российские войска взяли Ленино в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенных пункт Ленино в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что за сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 510 военнослужащих. Боевые действия «Центр» вел в районах населенных пунктов Вольное, Гришино, Димитров, Красноармейск, Новониколаевка, Новопавловка и Торецкое в ДНР, а также Новогригоровка Днепропетровской области.

Также Минобороны заявило об ударах по энергообъектам, обеспечивающим работу украинского ВПК.