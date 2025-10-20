«Ведомости»: «Формула-1» отказывается вернуть $24 млн «Росгонкам» из-за ВТБ

Formula One World Championship Ltd, владелец коммерческих прав на «Формулу-1», отказывается возвращать аванс в размере $ млн официальному промоутеру мероприятий в России АНО «Росгонки». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы из Высокого суда Англии и Уэльса.

Британская компания опасается, что российский промоутер все еще сотрудничает с банком ВТБ или находится под его контролем.

ВТБ был соучредителем «Росгонок» до 2022 года. После начала конфликта с Украиной «Формула-1» отменила Гран-при России в Сочи и расторгла действовавший до 2025 года контракт с «Росгонками». В связи с этим промоутерский взнос организации должны были вернуть, но контрагент отказался, сославшись на санкции.

В августе 2025 года «Росгонки» подали иск в Высокий суд Англии и Уэльса с требованием взыскать с Formula One World Championship Ltd 50 млн фунтов. Этап «Формулы-1» в Сочи проводился с 2014 по 2021 год.