ФАС согласовала ГК «Лама» покупку торговых сетей в Томске и Новосибирске

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку по приобретению ООО «Инвест ресторация» (торговые сети Spar и «Первоцен») и ООО «Глобал-Маркет» (торговые сети Spar и F City), которые ведут розничную торговлю в Томской и Новосибирской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Служба рассмотрела ходатайство томской ООО «Перспектива» (входит в ГК «Лама») о приобретении 100% в уставном капитале региональных компаний. «Заявитель планирует приобрести права на осуществление функций единоличного исполнительного органа»,— сообщило ведомство. После совершения сделок совокупная доля группы на рынке розничной торговли продовольственными товарами в этих регионах не превысит 25%. Таким образом, сделки не приведут к ограничению конкуренции в отрасли, полагает ФАС.

ГК «Лама» является одной из лидирующих компаний в отрасли розничной торговли Томска, развивает розничную сеть гипермаркетов «Фуд-Сити» (общая площадь 10,5 тыс. кв. м), универсамы «Абрикос» (общая площадь 10 тыс. кв. м), супермаркеты «Лама» и Spar.

Лолита Белова